Частину України охопила повітряна тривога

Пройдіть до найближчого укриття.
Сьогодні, 21 січня у низці областей України оголошено повітряну тривогу.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", - повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Читайте також:
- На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
- У Чернігові сталися вибухи: що відомо про ракетну атаку
- Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів" у напрямку Києва
- В Івано-Франківській області пролунали вибухи