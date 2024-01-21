Частину України охопила повітряна тривога

Сьогодні, 21 січня у низці областей України оголошено повітряну тривогу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", - повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

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