В Кропивницком раздался взрыв

В городе сообщили о звуках взрывов.
В Кропивницком днем 21 января после объявления воздушной тревоги раздался взрыв. Людей призывали находиться в укрытиях.
Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города летит российская ракета.
"В Кропивницком — взрывы. Предварительно были баллистические ракеты. Будьте в укрытиях до отбо", — предупредили ВСУ.
Мониторинговые каналы предупредили, что есть угроза баллистики до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, 21 января в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
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