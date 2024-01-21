В Кропивницком раздался взрыв

В городе сообщили о звуках взрывов.

В Кропивницком днем 21 января после объявления воздушной тревоги раздался взрыв. Людей призывали находиться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города летит российская ракета.

"В Кропивницком — взрывы. Предварительно были баллистические ракеты. Будьте в укрытиях до отбо", — предупредили ВСУ.

Мониторинговые каналы предупредили, что есть угроза баллистики до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, 21 января в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

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