В Харькове раздались взрывы: какие последствия

Утром 23 января в Харькове раздались взрывы. Власти призывают горожан находиться в безопасных местах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях", – написал он.

Что известно о последствиях

Как отметили в Генштабе, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов добавил, что в результате серии ударов по городу и области ранены, в частности — дети.

"Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей", – написал он.

Последствия взрывов в Харькове 23 января

Одна из ракет попала в газопровод, в результате чего вспыхнул пожар. На местах работают все службы.

Последствия взрывов в Харькове 23 января

Активист Игорь Лаченков сообщил, что по состоянию на 7:22 в Киеве и Харькове – без угроз.

Напомним, в Киеве утром 23 января раздались взрывы. Работает ПВО.

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