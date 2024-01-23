Воздушная тревога охватила всю Украину

Не пренебрегайте воздушной тревогой.
В ночь на 23 января 2024 года в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Воздушная тревога вызвана взлетом вражеских самолетов и запуском ракет.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.
МВД Украины напоминает, что если в вашей области воздушная тревога, то находитесь в безопасных местах и не снимайте работу ПВО.
"Тревогу не игнорируйте, будет работать ПВО. Не снимайте работу воинов" — добавил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Предварительно в воздушном пространстве РФ – 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Еще ракета в Сумской области – курс западный. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный – сообщают в ПС ВСУ.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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