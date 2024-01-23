Воздушная тревога охватила всю Украину

В ночь на 23 января 2024 года в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога вызвана взлетом вражеских самолетов и запуском ракет.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

МВД Украины напоминает, что если в вашей области воздушная тревога, то находитесь в безопасных местах и не снимайте работу ПВО.

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"Тревогу не игнорируйте, будет работать ПВО. Не снимайте работу воинов" — добавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Предварительно в воздушном пространстве РФ – 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Еще ракета в Сумской области – курс западный. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный – сообщают в ПС ВСУ.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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