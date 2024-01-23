Повітряна тривога охопила всю Україну

У ніч проти 23 січня 2024 року в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Повітряна тривога викликана злетом ворожих літаків та запуском ракет.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

МВС України нагадує, якщо у вашій області повітряна тривога, то знаходьтесь у безпечних місцях та не знімайте роботу ППО.

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"Тривогу не ігноруйте, працюватиме ППО. Не знімайте роботу воїнів" - додав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Попередньо в повітряному просторі РФ - 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область). Ще ракета в Сумській області - курс західний. Перша ракета зайшла в повітряний простір Черкаської області, курс західний - повідомляють у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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