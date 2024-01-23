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Україною шириться повітряна тривога: названа причина

Україною шириться повітряна тривога: названа причина

Не ігноруйте повітряну тривогу / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 23 січня 2024 року Україною почалася ширитися повітряна тривога. 

Вона охопила майже половину країни.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в південних та східних в областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну обстановки повідомимо додатково" - заявили в Повітряних Силах ЗСУ.

Тим часом моніторингові канали заявили, що відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95МС з Каспію/Енгельс. 

"Очікуємо біля кордонів України ~06:20 - 07:00. Відповідально поставтесь до тривог" -  заявили моніторингові канали. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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