Україною шириться повітряна тривога: названа причина

У ніч проти 23 січня 2024 року Україною почалася ширитися повітряна тривога.

Вона охопила майже половину країни.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в південних та східних в областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну обстановки повідомимо додатково" - заявили в Повітряних Силах ЗСУ.

Тим часом моніторингові канали заявили, що відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95МС з Каспію/Енгельс.

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"Очікуємо біля кордонів України ~06:20 - 07:00. Відповідально поставтесь до тривог" - заявили моніторингові канали.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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