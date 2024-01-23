Астрологічний прогноз на 23 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для початку нових справ, але можна і потрібно завершувати розпочаті раніше, важливих рішень краще не ухвалювати.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: червоний опал (дарує творче натхнення, заспокоює, допомагає впоратися з емоціями, дає сили для боротьби з вірусами та застудними захворюваннями), рубін (оберігає сім'ю, захищає дітей та онуків свого володаря).

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і можуть призвести до серйозних ускладнень, тому бажано одразу вживати лікувальних заходів.

Харчування дня: не варто обмежувати себе в їжі – шлунку цього дня потрібне навантаження.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна – і потрібно – опрацьовувати карму.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими тільки в тому випадку, якщо в них зустрічаються символи – наприклад, коло або колесо.

Табу дня: не можна укладати важливих угод — великий ризик прогоріти.

Цитата дня: «Світ належить оптимістам, песимісти – лише глядачі» (Франсуа Гізо).

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