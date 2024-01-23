Повітряна тривога охопила кілька областей

У ніч проти 23 січня 2024 року повітряна тривога була оголошена у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Моніторингові канали попередили про загрозу використання балістики.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Також моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у Покровському районі, що на Донбасі.

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку своїх рідних.

Також читайте На Сумщині пролунало 186 вибухів

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.