Повітряна тривога охопила кілька областей

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 23 січня 2024 року повітряна тривога була оголошена у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
Моніторингові канали попередили про загрозу використання балістики.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Також моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у Покровському районі, що на Донбасі.
Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку своїх рідних.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Читайте також: