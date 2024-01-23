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Повітряна тривога охопила кілька областей

Повітряна тривога охопила кілька областей

Вирушайте до укриттів / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 23 січня 2024 року повітряна тривога була оголошена у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Моніторингові канали попередили про загрозу використання балістики.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

Також моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у Покровському районі, що на Донбасі. 

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку своїх рідних. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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