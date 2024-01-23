США прагнуть втримати лідерство в підтримці України - Білий дім

Союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діє США.

Світ уважно спостерігає за рішеннями Вашингтона щодо підтримки України. Мовляв, якщо США хочуть зберегти глобальне лідерство в цьому питанні, Конгрес повинен негайно ухвалити додаткову допомогу.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Президент усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо», - зазначив представник адміністрації.

Ймовірно, за цим уважно стежить і президент Росії Путін, і лідер Китаю Сі.

«Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні. Ми буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну», - зауважив Кірбі.

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У відповідь на запитання, що буде в разі відмови Конгресу ухвалювати подальшу допомогу для України, представник адміністрації наголосив, що американське лідерство похитнеться, через що деякі країни також переглянуть свої внески.

«І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України», - резюмував представник Білого дому.

Нагадаємо, Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня.

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