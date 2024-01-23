Кілька місяців будуть критичними для України - Кірбі

У Білому домі виступили з важливою заявою.
Адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес повинен прискорити рішення щодо продовження підтримки.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.
«Наступні кілька місяців будуть критичними для України», - сказав представник адміністрації США.
Росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться ухвалювати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.
Росія продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.
Адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент США Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати квітучою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.
«І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів», - резюмував представник адміністрації США.
Нагадаємо, Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня.
Читайте також: