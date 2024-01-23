Кілька місяців будуть критичними для України - Кірбі

У Білому домі виступили з важливою заявою.

Адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес повинен прискорити рішення щодо продовження підтримки.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Наступні кілька місяців будуть критичними для України», - сказав представник адміністрації США.

Росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться ухвалювати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Росія продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

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Адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент США Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати квітучою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

«І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів», - резюмував представник адміністрації США.

Нагадаємо, Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня.

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