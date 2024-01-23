Несколько месяцев будут критическими для Украины — Кирби

Администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускорить решение о продлении поддержки.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины», – сказал представитель администрации США.

Россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

Россия продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, включая баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

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Администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент США Джо Байден ясно заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

«И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов», – резюмировал представитель администрации США.

Напомним , Джо Байден 19 января заявил, что надеется на заключение соглашения в Сенате по поводу американо-мексиканской границы, являющегося одним из ключевых вопросов на пути к принятию помощи Украине, уже на следующей неделе.

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