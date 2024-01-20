Допомога Україні: Байден сподівається на вирішення питання наступного тижня

Президент США Джо Байден 19 січня заявив, що сподівається на укладення угоди в Сенаті щодо американо-мексиканського кордону, що є одним з ключових питань на шляху до прийняття допомоги Україні, вже наступного тижня. Байден заявив, що він готовий до "масштабних змін".

Про це пише Reuters.

Республіканці в Конгресі заблокували надзвичайне фінансування України, намагаючись просувати нову політику безпеки на кордоні США та Мексики. Вони звинувачують політику Байдена в напливі іммігрантів до США.

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось зробити, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера і республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти так само?", -наголосив Байден.

Як пише видання, деякі республіканці у Палаті представників погрожують спробувати змістити спікера Майка Джонсона, якщо він винесе на голосування угоду про безпеку кордонів як частину пакету, який також включатиме допомогу Україні.

Джо Байден визнав, що зміни в імміграційній політиці необхідні.

"Я готовий вирішити цю проблему, я дійсно готовий – масштабні зміни, і я маю на увазі це щиро. Я вважаю, що нам потрібні значні зміни в політиці на кордоні, в тому числі зміни в нашій системі надання притулку", - сказав президент США.

Байден не став уточнювати подробиць, але пізніше сказав журналістам, що кордон не захищений.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр раніше заявила журналістам, що переговори з сенаторами-республіканцями і сенаторами-демократами були продуктивними і обнадійливими, але відмовилася надати подробиці.

Нагадаємо, Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб уникнути урядового шатдауну.

Читайте також: