На Сумщині пролунало 186 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 22 січня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 186 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Білопільська громада: відбулося влучання дрона типу «FPV» (3 вибухи), обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (24 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (28 вибухів), мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ та АГС (39 вибухів). Крім того, здійснено скидання ВОГ за допомогою БПЛА (4 вибухи) та влучання дронів типу «FPV» (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ за допомогою БПЛА (6 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).

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Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл за стрілецької зброї.

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (25 вибухів).

Свеська громада: здійснено мінометний обстріл за (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів).

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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