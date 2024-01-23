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В Сумской области раздалось 186 взрывов

В Сумской области раздалось 186 взрывов

Иллюстрация. Враг ежедневно обстреливает Сумскую область

Враг снова обстреливает Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничии Сумщинах по состоянию на 21.00 22 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская громады.

  • Белопольская громада: произошло попадание дрона типа «FPV» (3 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (24 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (28 взрывов), минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ и АГС (39 взрывов). Кроме того, произведен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва) и попадания дронов типа «FPV» (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с помощью БПЛА (6 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был обстрел при стрелковом оружии.
  • Хотинская громада: враг ударил из минометов (25 взрывов).
  • Сельская громада: проведен минометный обстрел за (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).
  • Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
  • Середино-будская громада: совершены минометные обстрелы (8 взрывов).

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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