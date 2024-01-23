В Сумской области раздалось 186 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщинах по состоянию на 21.00 22 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 186 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская громады.

Белопольская громада: произошло попадание дрона типа «FPV» (3 взрыва), обстрелы из минометов (12 взрывов) и артиллерии (24 взрыва).

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (28 взрывов), минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ и АГС (39 взрывов). Кроме того, произведен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва) и попадания дронов типа «FPV» (2 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с помощью БПЛА (6 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).

Также читайте На Сумщине раздалось 96 взрывов: случившееся

Эсманьская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был обстрел при стрелковом оружии.

Хотинская громада: враг ударил из минометов (25 взрывов).

Сельская громада: проведен минометный обстрел за (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).

Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).

Середино-будская громада: совершены минометные обстрелы (8 взрывов).

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.