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Воздушная тревога охватила несколько областей

Воздушная тревога охватила несколько областей

Отправляйтесь к укрытиям / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 23 января 2024 года воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Мониторинговые каналы предупредили об угрозе баллистики.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Также мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Покровском районе на Донбассе.

Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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