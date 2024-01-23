Воздушная тревога охватила несколько областей

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 23 января 2024 года воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях.
Мониторинговые каналы предупредили об угрозе баллистики.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
Также мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Покровском районе на Донбассе.
Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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