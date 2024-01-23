Окупанти завдали ударів по Харкову - влада

На Харківщині пролунали вибухи.
У ніч проти 23 січня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Харківській та Сумській областях.
"Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Харкові серія вибухів", - додав Ігор Терехов, мер Харкова.
Пізніше пролунав відбій повітряної тривоги.
Наразі невідомо про збитки чи постраждалих.
"Ракет у повітряному просторі над Харківщиною вже нема, але загроза залишається", - додав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють про сильну пожежу у Харкові.
Водночас поліція Харківської області нагадує, що про місця влучань повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте відео прильотів в соціальних мережах!
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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