Окупанти завдали ударів по Харкову - влада

У ніч проти 23 січня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Харківській та Сумській областях.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові серія вибухів", - додав Ігор Терехов, мер Харкова.

Пізніше пролунав відбій повітряної тривоги.

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Наразі невідомо про збитки чи постраждалих.

"Ракет у повітряному просторі над Харківщиною вже нема, але загроза залишається", - додав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про сильну пожежу у Харкові.

Водночас поліція Харківської області нагадує, що про місця влучань повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте відео прильотів в соціальних мережах!

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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