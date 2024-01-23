Оккупанты нанесли удары по Харькову — власть

В ночь на 23 января 2024 года Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Харьковской и Сумской областях.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Будьте в укрытиях ", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове серия взрывов", – добавил Игорь Терехов, мэр Харькова.

Позже раздался отбой воздушной тревоги.

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Пока неизвестно об ущербе или пострадавших.

"Ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной уже нет, но угроза остается", — добавил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Между тем, местные паблики сообщают о сильном пожаре в Харькове.

В то же время, полиция Харьковской области напоминает, что о местах попаданий сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте видео прилетов в социальных сетях!

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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