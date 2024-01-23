В Воздушных Силах ВСУ подтвердили взлет вражеских бомбардировщиков

Не пренебрегайте личной безопасностью.
Зафиксирован вылет 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря).
"В случае пусков крылатых ракет – сообщим дополнительно" – говорится в сообщении ПС ВСУ.
Не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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