В Воздушных Силах ВСУ подтвердили взлет вражеских бомбардировщиков

Зафиксирован вылет 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря).

"В случае пусков крылатых ракет – сообщим дополнительно" – говорится в сообщении ПС ВСУ.

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Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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