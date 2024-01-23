Астрологический прогноз на 23 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел, но можно и нужно завершать начатые ранее, важных решений лучше не принимать.

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красный опал (дарит творческое вдохновение, успокаивает, помогает справиться с эмоциями, дает силы для борьбы с вирусами и простудными заболеваниями), рубин (оберегает семью, защищает детей и внуков своего обладателя).

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому желательно сразу же принимать лечебные меры.

Питание дня: не стоит ограничивать себя в еде – желудку в этот день нужна нагрузка.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими только в том случае, если в них встречаются символы для – например, круг или колесо.

Табу дня: нельзя заключать важные сделки – велик риск прогореть.

Цитата дня: "Мир принадлежит оптимистам, пессимисты – всего лишь зрители" (Франсуа Гизо).

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