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Астрологический прогноз на 23 января

Астрологический прогноз на 23 января

Колесо - символдня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел, но можно и нужно завершать начатые ранее, важных решений лучше не принимать. 

Символ дня: колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: красный опал (дарит творческое вдохновение, успокаивает, помогает справиться с эмоциями, дает силы для борьбы с вирусами и простудными заболеваниями), рубин (оберегает семью, защищает детей и внуков своего обладателя). 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому желательно сразу же принимать лечебные меры. 

Питание дня: не стоит ограничивать себя в еде – желудку в этот день нужна нагрузка. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать карму. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими только в том случае, если в них встречаются символы для – например, круг или колесо. 

Табу дня: нельзя заключать важные сделки – велик риск прогореть. 

Цитата дня: "Мир принадлежит оптимистам, пессимисты – всего лишь зрители" (Франсуа Гизо). 

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