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ПС ЗСУ попередили про активність ворожої авіації

ПС ЗСУ попередили про активність ворожої авіації

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

На Харківщині знову оголосили повітряну тривогу.

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

У Харківській області знову оголошена повітряна тривога. Також повітряна тривога лунає на Луганщині та в автономній республіці Крим. 

Ту-95МС нині перебувають в Саратовській обл. 

Очікуємо на пуски ракет, якщо вони будуть, за 1 год - моніторингові канали.

У повітрі знаходиться 12 бортів ТУ-95мс. 

Вони летять 2 групами по 6 бортів у бік Каспійського моря, курс не змінювали

Інформація оновлюватиметься та доповнюватиметься з часом. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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