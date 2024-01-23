ПС ЗСУ попередили про активність ворожої авіації

На Харківщині знову оголосили повітряну тривогу.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
У Харківській області знову оголошена повітряна тривога. Також повітряна тривога лунає на Луганщині та в автономній республіці Крим.
Ту-95МС нині перебувають в Саратовській обл.
Очікуємо на пуски ракет, якщо вони будуть, за 1 год - моніторингові канали.
У повітрі знаходиться 12 бортів ТУ-95мс.
Вони летять 2 групами по 6 бортів у бік Каспійського моря, курс не змінювали
Інформація оновлюватиметься та доповнюватиметься з часом.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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