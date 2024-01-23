ПС ВСУ предупредили об активности вражеской авиации

В Харьковской области снова объявили воздушную тревогу.
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
В Харьковской области снова объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога звучит в Луганской области и в автономной республике Крым.
Ту-95МС сейчас находятся в Саратовской обл.
Ожидаем пусков ракет, если они будут, за 1 час – мониторинговые каналы.
В воздухе находится 12 бортов ТУ-95мс.
Они летят 2 группами по 6 бортов в сторону Каспийского моря, курс не меняли
Информация будет обновляться и дополняться со временем.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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