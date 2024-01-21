Взрывы на Полтавщине: власти рассказали, что произошло

Соцсети и мониторинговые каналы сообщили о взрыве в области.

Во время крайней тревоги в Полтавской области раздался взрыв. Местные власти сообщили, что попаданий на территории не зафиксировано.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВО Филипп Пронин.

"Сохраняем спокойствие. На территории области попаданий не зафиксировано. Во время тревоги находитесь в укрытиях. Верим в Силы обороны! Слава Украине", — написал он.

Напомним, что в 13.45 на территории Полтавской области объявлялась воздушная тревога. Во время нее соцсети и мониторинговые каналы сообщили о взрыве. Отбой тревоги был спустя 43 минуты.

Добавлю, что взрывы 21 января также были слышны в Кропивницком. Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города летит российская ракета.

Читайте также ведущие новости дня: