Вибухи на Полтавщині: влада розповіла, що сталося

Під час крайньої тривоги у Полтавській області пролунав вибух. Місцева влада повідомила, що влучань на території не зафіксовано.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Зберігаємо спокій. На території області влучань не зафіксовано. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Віримо в Сили оборони! Слава Україні", - написав він.

Нагадаємо, що о 13:45 на території Полтавської області оголошувалася повітряна тривога. Під час неї соцмережі та моніторингові канали повідомили про вибух. Відбій тривоги був через 43 хвилини.

Додама, що вибухи 21 січня також було чутно у Кропивницькому. Повітряні сили ЗСУ перед цим попередили, що у напрямку міста летить російська ракета.

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