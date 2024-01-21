В Севастополе раздаются мощные взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. После этого оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту.

Об этом сообщают крымские паблики.

Добавим, что до этого в городе объявлялась воздушная тревога.

Телеграмм-канал "Крым Реалии" пишет о взрывах в центре Севастополя и черном дыме над городом. Затем добавили, что в Крыму перекрыто движение транспорта по Керченскому мосту.

"Обычно это связано с ракетными или дроновыми атаками", – говорится в сообщении.

Между тем в пабликах местные пишут о трех сильных взрывах, а также дыме в районе Севастопольской бухты.

Оккупационные "власти" традиционно заявили об атаке Украины и работе ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев взывает об "отражении воздушной атаки". По его информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

Напомним, глава разведки Кирилл Буданов рассказал о рейдах ВСУ в Крыму.

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