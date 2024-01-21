В Севастополе раздаются мощные взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост

Оккупационная "власть" заявляет об "отражении воздушной атаки".
Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. После этого оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту.
Об этом сообщают крымские паблики.
Добавим, что до этого в городе объявлялась воздушная тревога.
Телеграмм-канал "Крым Реалии" пишет о взрывах в центре Севастополя и черном дыме над городом. Затем добавили, что в Крыму перекрыто движение транспорта по Керченскому мосту.
"Обычно это связано с ракетными или дроновыми атаками", – говорится в сообщении.
Между тем в пабликах местные пишут о трех сильных взрывах, а также дыме в районе Севастопольской бухты.
Оккупационные "власти" традиционно заявили об атаке Украины и работе ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев взывает об "отражении воздушной атаки". По его информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.
Напомним, глава разведки Кирилл Буданов рассказал о рейдах ВСУ в Крыму.
Ведущие новости сегодня:
- Падение креста, разорванные флаги и гром на Рождество: предвещавшие таинственные знаки Украины
- Двери не выбивают, но готовятся к переменам: в Украине снова усиливают мобилизацию
- Путин хочет захватить Киев и не только: в НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ