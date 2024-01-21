Планы Украины на 2024 год, мобилизация и "сюрприз" для РФ: главное из интервью Буданова

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов дал интервью британскому изданию Financial Times, где, в частности, прокомментировал контрнаступление, рейды в Крым и потребность в мобилизации.

ТСН.ua собрал главные тезисы главы ГУР.

Оценка контрнаступления Украины 2023

Руководитель ГУР считает, что 2024 год станет испытательным для Украины, а начавшееся в прошлом году контрнаступление будет продолжаться.

"Сказать, что все хорошо — неправда, — ответил Буданов на вопрос о прошлогоднем контрнаступлении Украины, которое, как пишет западное издание, "не достигло своих целей". — Сказать, что есть катастрофа, тоже неправда".

"Вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь", — добавил он.

О необходимости мобилизации в Украине

Кирилл Буданов отметил необходимость мобилизации в Украине. Он отметил, что "нельзя даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации".

Глава разведки рассказал, что украинская армия имеет ощутимый дефицит людей, но и у врага с этим тоже есть проблемы. По его словам, Россия теряет столько же или даже больше солдат, чем способна мобилизовать.

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Атаки в тылу России

Глава ГУР обещает продолжать наносить удары по критическим объектам на территории России, несмотря на "беспокойство" западных партнеров.

"Мы не предусматриваем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше", — сказал он.

Издание добавляет, что "начальник разведки (Кирилл Буданов — ред.) не трогает такие беспокойства, и он обещает продолжать действовать глубоко в России, чтобы саботировать военную машину Путина".

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Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России

По данным главы разведки, крупнейшим поставщиком оружия для России является Северная Корея. По его мнению, без военной помощи КНДР ситуация для оккупантов "была бы катастрофической" в Украине.

"Они (военные КНДР – ред.) действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", — сказал он.

Глава разведки заметил, что публично Россия не признает, что нуждается в внешней помощи, ибо "это всегда считалось ниже их, это унижение.

Буданов заинтриговал заявлением о смерти Пригожина

У ГУР нет стопроцентной информации, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб в авиакатастрофе в прошлом году. По словам Буданова, "нет никакого доказательства, что он мертв".

"Вагнер существует, а если говорить о Пригожине, я бы не торопился с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв", — прокомментировал он смерть Пригожина.

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"Мы сдержали свое обещание" — Буданов о Крыме

Глава ГУР считает, что он "сдержал свое обещание" быть в Крыму в 2023 году, имея в виду, что спецназовцы разведки пробираются на полуостров для осуществления рейдов на российские базы.

"Хотя начальные планы предполагали несколько иное, мы сдержали свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно заходили в Крым", – сказал он.

Напомним, в этом же интервью Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке.

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