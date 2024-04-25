Масове вбивство на окупованій Херсонщині: деталі звірств військових РФ

Двох російських окупантів затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб у Херсонській області. Серед загиблих — дві жінки (одна з них була головою селища) та троє чоловіків (двоє з яких — військові ЗС РФ).

Як пише “База”, тіла жертв почали знаходити у селі Подо-Калинівка вранці 24 квітня.

Першою виявили жінку, яка загинула від вогнепальних поранень. Місцями її тіло було обгорілим та зі слідами застосування вибухового пристрою. Поруч оперативники знайшли фрагменти куль та кільце від гранати. Через 15 хвилин місцеві гауляйтери викликали так звану поліцію.

Оперативники приїхали до села Абрикосівка та оглянули загиблих. Їхні черепи були розколоті, тіла сильно обпалені. Попередньо встановлені особи вбитих: ними виявились голова адміністрації села Любов Т. та військовослужбовець Олексій Г., але через сильні опіки потрібна генетична експертиза. На місці оперативники знайшли ті ж самі гільзи від Калашникова.

За гарячими слідами затримали підозрюваних, військових О. та К., які у всьому зізналися та розповіли про ще два вбивства. Обгорілі тіла чоловіків знайшли у лісосмузі на виїзді із села Абрикосівка. Вони теж загинули від куль, на місці знайшли ті ж самі гільзи. Один із них виявився військовослужбовцем ЗС РФ на ім'я Максим.

Затриманий К. раніше був судимий за вбивство, крадіжку і за 228-ю, “наркотичною” статтею. О. судимий не був. Слідчі з'ясовують мотиви вбивств та обставини справи.

Нагадаємо, російські військові розстріляли жінку в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Зазначається, що трагедія сталася 24 квітня. У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Ювілейної громади Херсонського району, російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку. Після цього вони спробували спалити її будинок.

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