НБУ найближчим часом готує скасувати низки валютних обмежень: що відомо

Минулого року Нацбанк узгодив з МВФ Стратегію пом'якшення валютних обмежень.

Національний банк найближчим часом (НБУ) готує скасувати низку валютних обмежень, які стосуються виплат за дивідендами бізнесу та імпорту послуг.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу на Youtube-каналі.

Він пояснив, що таке рішення ухвалили, ураховуючи достатньо комфортний рівень резервів від партнерів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги.

За його словами, минулого року Нацбанк узгодив з МВФ Стратегію пом'якшення валютних обмежень та переходу до "керованої гнучкості".

"Наразі ми бачимо підстави для того, щоб завершити перший етап, який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони на імпорт послуг і валютну лібералізацію можливості обслуговування старих боргів", - сказав він.

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