Курс долара на рівні 40 гривень: економіст спрогнозував, чи зробить НБУ його вище

Нацбанк формує ту пропозицію, яка гасить попит. Встановлений сьогодні курс повністю погоджений Національним банком України.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він нагадав, що в бюджеті на 2024 рік середньорічний курс був закладений 40,6 грн. Зараз він становить 39,5 грн.

"Думаю, Нацбанк не буде підвищувати його вище 40 грн", – вважає Пендзин.

Як зазначає Пендзин, треба розуміти, що вся макрофінансова допомога, з якої потім виплачуються соціальні платежі, надходить в Міністерство фінансів у вигляді долара. Чим дорожче він продає Національному банку валюту, тим вигідніше.

"Тобто чим слабший курс, тим вигідніше Мінфіну. Нацбанк ще відповідає за інфляцію. Чим слабший курс гривні, тим вища інфляція, це ми також розуміємо. Тому він так трохи балансує. З однієї сторони НБУ іде назустріч Мінфіну, з іншої - тримає достатньо жорсткими методами інфляційні процеси. Сьогодні інфляція складає 3,2%", – підсумував економіст.

Раніше йшлося про те, що долар так і не зміг подолати рубіж у 40 гривень – минулого тижня середній курс продажу готівки відкотився на 20 копійок. Зміна тренду почалась у четвер, а від понеділка до середи долар, як і раніше, повільно дорожчав. Фінансові аналітики вважають ситуацію на валютному ринку непростою, хоча й не бачать підстав для можливого обвалу гривні найближчим часом.

А от чи буде гривня й надалі зміцнюватися, що зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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