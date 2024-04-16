Відомий портрет Черчилля продадуть на аукціоні: у скільки оцінюють

Портрет колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля виставляють на продаж. Аукціонний дім Sotheby's оцінює його у 622 – 996 тисяч доларів.

Про це пише Bloomberg.

Етюд Черчилля, який зберігся / Фото: Sotheby’s

Що відомо про картину

Як зазначається, автором роботи є британський художник Грем Сазерленд. Відомо, що парламент замовив портрет до 80-річчя прем'єр-міністра, найнявши одного з провідних британських художників того часу. Етюд, написаний маслом, передував створенню самого портрета. Подаровану роботу Вінстон Черчілль так зневажав й висміював, що зрештою її підпалили. Це було показано в першому сезоні серіалу "Корона" на Netflix.

"Ймовірно, це найкраще зображення того, яким насправді був Черчилль, і ми вважаємо, що це найкращий портрет Черчилля роботи Сазерленда, що зберігся", – сказав керівник відділу сучасного британського та ірландського мистецтва Sotheby's.

Полотно виставлятиметься на Sotheby's у Лондоні з 25 травня до 5 червня. Аукціон буде проведено 6 червня.

Раніше вставні зуби Вінстона Черчилля продали на аукціоні.

Читайте також: