У Маріуполі фіксують прибуття нових російських військових – "АТЕШ"

Агенти ведуть спостереження за військовою технікою у місті.
Останніми днями до Маріуполя прибуло безліч автобусів із військовими номерами та людьми у формі. Вочевидь, це нова партія військових, які мають поповнити існуючі окупаційні підрозділи лінії фронту.
Про це пише "АТЕШ".
Партизани наголошують: підрозділи армії РФ потребують постійного заміщення людського ресурсу через значні втрати на полі бою.
Крім того, 13 квітня від отруєння загинуло 3 окупанти. Вони перебували біля одного з колишніх промислових об'єктів.
"Причини отруєння окупантів ще встановлюються", – підсумували в "АТЕШ".
Нагадаємо, росіяни бояться удару по Кримському мосту та стягують туди ППО.
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