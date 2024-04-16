У Маріуполі фіксують прибуття нових російських військових – "АТЕШ"

Агенти ведуть спостереження за військовою технікою у місті.

Останніми днями до Маріуполя прибуло безліч автобусів із військовими номерами та людьми у формі. Вочевидь, це нова партія військових, які мають поповнити існуючі окупаційні підрозділи лінії фронту.

Про це пише "АТЕШ".

До Маріуполя прибули нові російські військові – "АТЕШ"

Партизани наголошують: підрозділи армії РФ потребують постійного заміщення людського ресурсу через значні втрати на полі бою.

Крім того, 13 квітня від отруєння загинуло 3 окупанти. Вони перебували біля одного з колишніх промислових об'єктів.

"Причини отруєння окупантів ще встановлюються", – підсумували в "АТЕШ".

Нагадаємо, росіяни бояться удару по Кримському мосту та стягують туди ППО.

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