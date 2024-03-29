Росіяни готуються до оборони Криму – "Атеш" (фото)

За даними партизанів, до Євпаторії перекинуто танковий батальйон у рамках посилення кримського угруповання.

Росіяни готуються до оборони Криму.

Про це повідомляють учасники партизанського руху "Атеш" у Telegram.

"Агенти "Атеш" продовжують передавати інформацію про пересування окупаційних військ на території півострова. Останнім часом простежується цікава тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму. Так, за нашою інформацією, до Євпаторії нещодавно прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", – йдеться у повідомленні.

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Агентові "Атеш" вдалося вступити в комунікацію з одним із офіцерів цього підрозділу. З діалогу вдалося з'ясувати, що танковий батальйон перекинутий на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.

"Інформацію, яку ми отримали, було опрацьовано та оперативно передано Силам оборони України", — відзначили в "Атеш".

Нагадаємо, 23 березня Сили оборони України здійснили ракетну атаку на головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Удару було завдано, ймовірно, ракетами Storm Shadow.