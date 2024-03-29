Россияне готовятся к обороне Крыма – "Атеш" (фото)

По данным партизан, в Евпаторию переброшен танковый батальон в рамках усиления крымской группировки.

Россияне готовятся к обороне Крыма.

Об этом сообщают участники партизанского движения Атеш" в Telegram.

"Агенты "Атеш" продолжают передавать информацию о передвижении оккупационных войск на территории полуострова. В последнее время прослеживается интересная тенденция, по накапливанию бронированной техники в Крыму. Так, по нашей информации, в Евпаторию, не так давно, прибыло около 31-го танка, что говорит нам о переброске целого танкового батальона", – говорится в сообщении.

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Агенту "Атеш" удалось вступить в коммуникацию с одним из офицеров данного подразделения. Из диалога удалось выяснить, что танковый батальон переброшен на территорию Крыма, в рамках усиления крымской группировки.

"Информация, которую мы получили, была обработана и оперативно передана Силам обороны Украины", – от метили в "Атеш".

Напомним, 23 марта Силы обороны Украины совершили ракетную атаку на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен, вероятно, ракетами Storm Shadow.