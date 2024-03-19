Партизани дістали секретні документи про виробництво раке X-32 в РФ: "спливли" цікаві дані

Завод не виконав план виробництва на 2022 рік і вибивається із плану цьогоріч.
Партизани руху "АТЕШ" дістали секретні документи про виробництво крилатих ракет в Росії X-32. Згідно із інформацією, країна-агресорка цьогоріч планує виготовити 224 ракети цього типу.
Про це інформує військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" на сторінці у телеграм-каналі.
Зазначається, що агент руху "Атеш" проник у Дубненський машинобудівний завод і здобув секретні документи, що належать до виробництва крилатих ракет Х-32.
"Ми дізналися про плани виробництва та реальні можливості підприємства. Завод не виконав план виробництва на 2022 рік. Директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет", - йдеться у повідомленні.
За інформацією партизанів, Росія вибиваються з графіка, як це було і минулоріч.
Як повідомляли раніше, партизани виявили у Росії верф, де ремонтують судна та виготовляють деталі до кораблів ЧФ.
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