Окупанти під час атаки на Нікополь поранили двох місцевих мешканців

Крім того, понівечені кафе, ринок та авто.

Російські окупанти вкотре завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок цього постраждало двоє місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, внаслідок російського обстрілу уламкові поранення ы травматичний шок отримала 74-річна жінка.

“Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік у стані середньої тяжкості. Обоє в лікарні. Через ворожий артобстріл є й руйнування. Понівечені кафе, ринок та авто”, - розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, що армія РФ протягом 21 квітня 8 разів атакував Нікопольський район. Ворог скерував 5 дронів-камікадзе й тричі обстріляв з артилерії.

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