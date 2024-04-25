В Україні запустили мапу провайдерів, які надають інтернет під час блекаутів: деталі

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав мапу провайдерів з усієї України, які працюють під час відключення світла. Мапа показує, чи може провайдер у конкретному будинку дати доступ до інтернету від 4 до 72 годин під час відключень.

Про це Федоров написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, на мапі можна побачити провайдера у конкретному будинку, який може надати доступ до інтернету під час відключень світла від 4 до 72 годин. Саму ж мапу запустили наприкінці минулого року, проте тоді вона охоплювала лише декілька регіонів, зараз на ній - вся Україна.

“Якщо ви провайдер, який забезпечує інтернет на понад 4 години в умовах знеструмлень, і хочете, щоб вас додали на мапу ЛУН, пишіть на пошту misto@lun.ua з темою листа “Стійка Україна”. Важлива перевага цієї карти — користувач може перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом того проміжку часу, який зазначив провайдер. Рекомендую не тільки читати ці відгуки, а й залишати свої, щоб на мапі були тільки достовірні дані. Через постійні російські атаки на енергоінфраструктуру в декількох регіонах відключають електрику, а доступ до інтернету має бути завжди, щоб елементарно залишатися на звʼязку”, - наголосив Михайло Федоров.

Він також підкреслив, що українцям обов’язково потрібно подбати про стабільний та стійкий інтернет вдома.

“Перевірте на мапі ЛУН чи спитайте в провайдера, чи може він забезпечити вас інтернетом при знеструмленнях. Одна з найефективніших та найбільш стійких оптоволоконних технологій — xPON. Вона найдовше може вас забезпечити стійким інтернет-доступом. Якщо хочете мати інтернет під час знеструмлень, раджу вибрати провайдера, який використовує оптоволоконні технології. Маємо бути гнучкими та готовими до будь-чого”, - додав міністр.

Нагадаємо, що українські військові отримали дві тисячі одиниць РЕБ-систем ближньої дії.

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