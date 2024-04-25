Вранішня атака на Смілу Черкаської області: чим РФ вдарила по місту

Зранку 25 квітня під час повітряної тривоги російська армія атакувала Черкаську область ракетою "Іскандер-К".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, окупанти випустили по місту Смілі один "Іскандер". Зокрема, пошкоджено залізничне сполучення.

"Там було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, внаслідок удару пошкоджені адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно", — повідомив подробиці Євлаш.

Нагадаємо, сьогодні зранку на Черкащині прогриміли вибухи. Армія РФ завдала ракетного удару по Смілі. По медичну допомогу звернулись шестеро жителів міста.

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