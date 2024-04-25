У Кривому Розі сталися вибухи

У четвер, 25 квітня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск ракети.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Повітряні сили.

"Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів пише, що звуки вибуху було чутно у передмісті Кривого Рогу. Інші телеграм-канали, зокрема "Дніпро Оперативний", повідомляли, що гучно у місті.

Повітряна тривога наразі пов'язана із застосування авіаційних засобів ураження. На Дніпропетровщині вона триває від 10:58. ПС попереджали про ракету, яка спочатку мала курс на Кропивницький, але потім змінила курс на Кривий Ріг.

Пізніше місцева влада прокоментувала вибухи в місті. Втім, лаконічно і без деталей.

"Щодо вибуху, що чули. Без конкретики, але все нормально", — наголосив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Черкаській області було чути звуки вибухів. Армія РФ завдала ракетного удару по Смілі. По медичну допомогу звернулись шестеро жителів міста.

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