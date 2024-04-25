В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У четвер, 25 квітня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Військові попередили, що існує загроза ракетних ударів "Кинджалами".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінск", - повідомили ПС.

Мапа тривог станом на 10:30 четверга, 25 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, сьогодні зранку РФ завдала ракетного удару по Смілі Черкаської області. За медичною допомогою звернулись шестеро жителів. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки.

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