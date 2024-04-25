В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В четверг, 25 апреля, в Украине объявлена воздушная тревога. Военные предупредили, что существует угроза ракетных ударов "Кинжалами".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск", — сообщили ПС.

Карта тревог на 10:30 четверга, 25 апреля.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, сегодня утром РФ нанесла ракетный удар по Смеле Черкасской области. За медицинской помощью обратились шесть жителей. Взрывной волной повреждены дома.

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