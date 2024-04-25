РФ атаковала ракетами Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры

По меньшей мере, шесть пострадавших.

Утром четверга, 25 апреля, во время воздушной тревоги российская армия атаковала ракетами Черкасскую область. В результате российских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Утром враг атаковал нашу Черкасчину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — говорится в сообщении.

По словам Табурца, обошлось без погибших. Впрочем, за помощью к медикам обратились шесть человек.

Все службы на месте, отметил глава ОВА.

Как сообщалось, сегодня утром в Черкасской области прогремели взрывы. В Воздушных силах предупреждали о скоростной цели в направлении Черкасс. Тревога продолжалась с 06623 до 06:42.

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