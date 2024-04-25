Велика Британія допомагає РФ оплачувати війну проти України: розслідування The Guardian

Російська нафта все ще надходить до Сполученого Королівства.

Великій Британії висунули звинувачення у "допомозі РФ фінансувати війну в Україні" через подальший імпорт рекордних обсягів переробленої нафти з країн, які здійснюють переробку викопного палива Кремля.

Про це пише The Guardian.

Дані уряду, які проаналізував сайт екологічних новин Desmog, свідчать про те, що імпорт переробленої нафти з Індії, Китаю та Туреччини 2023 року становитиме 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що є аналогом рекордного показника попереднього року, у порівнянні з 434,2 млн фунтів стерлінгів 2021 року.

Представники кампанії Global Witness назвали цей процес "відмиванням", яке призводить до підриву опору України Росії.

Видання нагадує, що партнери України у відповідь на російське повномасштабне вторгнення взяли на себе зобов'язання відмовитися від поставок газу і нафти з РФ.

Зокрема, Велика Британія запровадила офіційну заборону на імпорт російських нафтопродуктів від 5 грудня 2022 року. Проте наявність лазівки в законодавстві дала змогу російській нафті й далі надходити до Великої Британії.

Росія займає друге місце у світі за показниками експорту нафти. Проте у зв'язку із впливом санкцій країн Заходу Москві доводиться адаптуватися до нових реалій. Наслідком обмежень проти РФ стало переспрямування левової частки експорту нафти та нафтопродуктів до азійських та африканських регіонів.

Нагадаємо, 22 березня британське видання Financial Times повідомило, що влада США нібито закликала Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через побоювання значного зростання світових цін на нафту.

Зокрема, внаслідок атаки українських дронів у ніч проти 13 березня на нафтопереробному заводі у Рязані, який є найбільшим підприємством “Роснефти”, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти.