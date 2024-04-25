В Кривом Роге произошли взрывы

В четверг, 25 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракеты.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Воздушные силы.

"Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов пишет, что звуки взрыва были слышны в пригороде Кривого Рога. Другие телеграм-каналы, в частности "Днепр Оперативный", сообщали, что громко в городе.

Воздушная тревога связана с применением авиационных средств поражения. В Днепропетровской области она продолжается с 10:58. ВС предупреждали о ракете, которая сначала летела курсом на Кропивницкий, но затем сменила курс на Кривой Рог.

Позже местные власти прокомментировали взрывы в городе. Впрочем, лаконично и без деталей.

"По взрыву, что слышали. Без конкретики, но все нормально", — подчеркнул председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Как сообщалось, сегодня утром в Черкасской области были слышны звуки взрывов. Армия РФ нанесла ракетный удар по Смеле. За медицинской помощью обратились шестеро жителей города.

Читайте также: