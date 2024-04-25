На Сумщині батько ґвалтував рідних доньок

На Сумщині 40-річного чоловіка судитимуть за зґвалтування доньки та вчинення сексуального насильства щодо іншої.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області.

За інформацією прокуратури, від весни 2022 року батько систематично ґвалтував свою доньку 2009 року народження. Узимку 2023 року він вчинив сексуальне насильство щодо іншої своєї дочки 2012 року народження.

Все стало відомо після того, як старша дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком. Згодом зізналась і менша дівчинка, додали в прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває за ґратами. За скоєне йому загрожує п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали 19-річного мешканця Мукачівського району, який зґвалтував 13-річну дівчину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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