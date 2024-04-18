На Закарпатті 19-річний хлопець зґвалтував дитину

Правоохоронці відкрили кримінальну справу, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

На Закарпатті правоохоронці затримали 19-річного мешканця Мукачівського району, який зґвалтував 13-річну дівчину.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Про постраждалу дівчину їм повідомили у медзакладі, куди вона напередодні звернулася за допомогою.

"До лікарні негайно прибули співробітники поліції, які зʼясували обставини справи та особу ґвалтівника. Ним виявився 19-річний односельчанин потерпілої дівчинки. Його оперативно розшукали та затримали. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила ряд речових доказів, які досліджуватимуть експерти", – зазначили у поліції.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі мати ґвалтувала рідну 2-річну доньку.

А у Києві батько зґвалтував рідну доньку під час перегляду фільму.

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