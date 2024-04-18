На Закарпатье 19-летний парень изнасиловал ребенка

Правоохранители возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
На Закарпатье правоохранители задержали 19-летнего жителя Мукачевского района, который изнасиловал 13-летнюю девушку.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
О пострадавшей девочке им сообщили в медучреждении, куда она накануне обратилась за помощью.
"В больницу немедленно прибыли сотрудники полиции, которые выяснили обстоятельства дела и личность насильника. Им оказался 19-летний односельчанин потерпевшей девочки. Его оперативно разыскали и задержали. На месте совершения преступления следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств", – отметили в полиции.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Кривом Роге мать изнасиловала родную 2-летнюю дочь.
А в Киеве отец изнасиловал родную дочь во время просмотра фильма.
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