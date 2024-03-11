В Кривом Роге мать насиловала родную 2-летнюю дочь

Все издевательства женщина снимала на видео, а помогал ей в этом сожитель.

В Кривом Роге за развращение, изнасилование малолетних детей и создание детской порнографии будут судить мать и ее сожителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

"Мать вместе с сожителем, находясь по месту жительства, развращали 1-летнюю дочь. Кроме этого, женщина неоднократно насиловала другую свою 2-летнюю дочь. Указанные неправомерные действия она фиксировала на мобильный телефон, заставляя малолетнюю к участию в создании видео порнографического характера. Дети изъяты из опасной среды и устроены в детский дом семейного типа", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что женщине и мужчине инкриминируют развращение, изнасилование малолетних детей, изготовление детской порнографии и принуждение малолетней к ее созданию (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1 УК Украины).

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, в Киеве отец изнасиловал родную дочь во время просмотра фильма.

А на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

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