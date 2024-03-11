У Кривому Розі мати ґвалтувала рідну 2-річну доньку

Всі знущання жінка знімала на відео, а допомагав їй у цьому співмешканець.
У Кривому Розі за розбещення, зґвалтування малолітніх дітей та створення дитячої порнографії судитимуть матір та її співмешканця.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
"Мати разом із співмешканцем, перебуваючи за місцем проживання, розбещували 1-річну доньку. Крім цього, жінка неодноразово ґвалтувала іншу свою 2-річну доньку. Вказані неправомірні дії вона фіксувала на мобільний телефон, примушуючи малолітню до участі у створенні відео порнографічного характеру. Діти вилучені з небезпечного середовища та влаштовані у дитячий будинок сімейного типу", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що жінці й чоловікові інкримінують розбещення, зґвалтування малолітніх дітей, виготовлення дитячої порнографії та примушування малолітньої до її створення (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1 КК України).
Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
Нагадаємо, у Києві батько зґвалтував рідну доньку під час перегляду фільму.
А на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.
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