Як обрати якісний web-хостинг? - ТОП-7 рекомендацій від AlexHost

Хостинг - затребуваний сервіс, актуальний для кожного керівника бізнесу, який планує розгорнути сайт-представництво в мережі. Якщо ви зацікавлені в стабільній хостинг-платформі, варто з підвищеною увагою поставитися до процедури підбору хостинг-продукту.

Одним із найдостойніших вважається хостинг від AlexHost, відомого і 100% надійного постачальника низки IT-послуг.

Найкращий хостинг від AlexHost

AlexHost пропонує вам 100% надійні та стабільні сервіси хостингу за демократичними цінами і з гарантією повноцінної техпідтримки.

Вперше заявивши про себе в 2008 році, AlexHost стала динамічно набирати обертів популярності. Кожен наступний рік приносив компанії новий досвід і розширення клієнтської бази. Через деякий час, вже до 2013 року AlexHost відкриває особистий дата-центр, сформований на базі передового потужного обладнання. Ця подія стала новою відправною точкою в історії розвитку і зростання AlexHost, яка донині пропонує бездоганно якісний, професійний хостинговий сервіс для розгортання і просування будь-яких онлайн-проектів. Велика кількість тарифних планів і різноманітних конфігурацій робить цього хостинг-постачальника найнадійнішим! Фахівці AlexHost легко знаходять індивідуальний підхід до кожного клієнта, беручи до уваги одразу кілька ключових факторів:

Технічні вимоги кожного окремого проекту.

Індивідуальні побажання клієнтів.

Обмеження бюджету (вибір недорогих хостинг-рішень, що характеризуються ефективністю і преміальною продуктивністю).

Основні 7 ознак якісного web-хостингу

Перед тим, як обирати той чи інший хостинг, рекомендуємо уважно ознайомитися з такими ознаками, які можуть вказувати на по-справжньому якісний і гідний хостинг:

Висока якість технічної підтримки. Важливо, щоб провайдер, якому ви хочете довіритися, пропонував цілодобову підтримку і гарантував оперативне опрацювання тікетів, що надходять. Доступність і високий ступінь надійності. Опції масштабування і бездоганна гнучкість конфігурацій. Авторитетний постачальник хостингу, якому точно можна довіряти, зможе запропонувати вам на вибір велику кількість тарифних планів і опції комплексного масштабування. Високий рівень безпеки. Якісний хостинг-продукт запропонує вам доступ до низки заходів та інструментів, покликаних убезпечити ваш веб-ресурс від несанкціонованого доступу, будь-яких вразливостей, загроз, атак і вірусів. Простота й абсолютний комфорт повсякденної експлуатації. Індивідуальний підхід і допомога у виборі оптимального хостинг плану. AlexHost допоможе в пошуку підходящої для вашого проекту хостинг-опції. Гарантія високої продуктивності хостингу. Йдеться про максимально швидку швидкість завантаження web-сторінок.

Чому якісний хостинг такий важливий у наш час?

Першокласний і функціональний хостинг у наші дні відіграє неймовірно важливу роль у працездатності будь-якого веб-ресурсу. Такий хостинг забезпечує доступність і надійність, дає змогу швидко завантажувати кожну сторінку сайту, забезпечує безпеку серверного простору і надійний захист даних.