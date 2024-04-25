В Сумской области отец насиловал родных дочерей

В Сумской области 40-летнего мужчину будут судить за изнасилование дочери и совершение сексуального насилия в отношении другой.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

По информации прокуратуры, с весны 2022 года отец систематически изнасиловал свою дочь 2009 года рождения. Зимой 2023 года он совершил сексуальное насилие в отношении другой своей дочери 2012 года рождения.

Все стало известно после того, как старшая девочка рассказала о систематическом изнасиловании отцом. Впоследствии призналась и младшая девочка, добавили в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый находится за решеткой. За совершенное ему грозит пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали 19-летнего жителя Мукачевского района, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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