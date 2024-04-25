ЗСУ критично не вистачає РЕБів: Центр підтримки аеророзвідки назвав причину

Директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що росіяни використовують значно більше систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), ніж Сили оборони України. За її словами, виробництво засобів РЕБ в Україні не може задовольнити потреби ЗСУ навіть на 5%, а держава приділяє цій проблемі недостатньо уваги.

Про це пише "Українська правда".

"У росіян потужні засоби радіоелектронної боротьби – як стаціонарні, так і дуже непогані зразки "окопних" РЕБів. Звичайно, є смішні і непрацюючі системи, але багато ефективних. На жаль, Росія випереджає Україну в рази", – зазначила Марія Берлінська.

Експертка пояснила, що РФ почала інвестувати в розвиток РЕБ задовго до початку вторгнення в Україну, тому російська армія наразі має одні з найпотужніших в світі стаціонарні системи радіоелектронної боротьби. Натомість в Україні виробництво засобів РЕБ знаходиться у зачатковому стані, тому що приділяти йому увагу почали тільки після початку повномасштабної війни.

Директорка Центру підтримки аеророзвідки також зауважила, що українська влада досі немає системної політики, спрямованої на підтримку виробництва систем РЕБ. Тобто Україна "поводиться, як пасивний покупець", замість того, щоб підтримати виробників довгостроковими контрактами, пільговим імпортом комплектуючих та бронюванням фахівців.

Але попри всі проблеми, які наразі існують, вітчизняні виробники засобів РЕБ розвивають галузь найкращими темпами за всю історію незалежної України, підкреслила Марія Берлінська.

Нагадаємо, Україна використовує інноваційний захист від дронів – систему РЕБ "Покрова". Вітчизняна система РЕБ дійсно працює та успішно збиває ворожі БпЛА. Втім, є й інші системи, що борються з повітряними цілями ворога.

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